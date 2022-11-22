Махонин раздал пермским городам миллионы на советников по патриотизму

Муниципалитеты Пермского края получат дополнительные деньги на содержания советников директоров школ по патриотическому воспитанию. Согласно постановлению правительства региона, всего территории уйдет более 26,8 млн рублей.
«Правительство Пермского края постановляет утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию в общеобразовательных учреждениях», — говорится в документе за подписью главы Прикамья Дмитрия Махонина. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Больше всего средств получит Пермь — 11,7 млн рублей. Ранее заместитель главы администрации города Алексей Грибанов говорил, что советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появятся во всех школа Перми с 1 сентября. Их главной задачей является вовлечение школьников в молодежные организации, такие как Российское движение школьников и Юнармия.
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