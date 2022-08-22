Власти Перми ответили теневому мэру о патриотическом воспитании

23 августа 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников напомнил о необходимости объяснять детям цели спецоперации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU О работе по патриотическому воспитанию школьников депутатам Пермской гордумы доложил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Ранее эту тему не раз поднимал депутат Владимир Плотников, которого негласно называют теневым мэром. «Владимир Иванович задавал вопросы, как у нас с патриотическим воспитанием. Информирую, что с 1 сентября в каждой школе Перми появятся советники директора по воспитанию, по взаимодействию с детскими общественными объединениями. Все кандидаты пришли обучение по пяти модулям. Для координации советников в Перми будет создан муниципальный центр», — заявил Грибанов на пленарном заседании думы. По его словам, главной задачей советников станет вовлечение школьников в молодежные организации, такие как Российское движение школьников и Юнармия. Грибанов также напомнил, что с 1 сентября каждая неделе в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна РФ. Кроме того, для учеников с 1 по 11 класс будут проводиться внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которые чиновник пригласил депутатов. Владимир Плотников в своем выступлении отметил, что детям необходимо объяснять цели и задачи спецоперации РФ на Украине, чтобы дети не читали только «ерунду в интернете». Вопрос о школьниках и спецоперации Плотников поднимал еще в мае. Он отмечал, что дети должны знать, что Россия не воюет с украинским народом, а президент отстаивает интересы россиян. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее целью является защита жителей Донбасса от киевской агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О работе по патриотическому воспитанию школьников депутатам Пермской гордумы доложил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Ранее эту тему не раз поднимал депутат Владимир Плотников, которого негласно называют теневым мэром. «Владимир Иванович задавал вопросы, как у нас с патриотическим воспитанием. Информирую, что с 1 сентября в каждой школе Перми появятся советники директора по воспитанию, по взаимодействию с детскими общественными объединениями. Все кандидаты пришли обучение по пяти модулям. Для координации советников в Перми будет создан муниципальный центр», — заявил Грибанов на пленарном заседании думы. По его словам, главной задачей советников станет вовлечение школьников в молодежные организации, такие как Российское движение школьников и Юнармия. Грибанов также напомнил, что с 1 сентября каждая неделе в школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна РФ. Кроме того, для учеников с 1 по 11 класс будут проводиться внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которые чиновник пригласил депутатов. Владимир Плотников в своем выступлении отметил, что детям необходимо объяснять цели и задачи спецоперации РФ на Украине, чтобы дети не читали только «ерунду в интернете». Вопрос о школьниках и спецоперации Плотников поднимал еще в мае. Он отмечал, что дети должны знать, что Россия не воюет с украинским народом, а президент отстаивает интересы россиян. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее целью является защита жителей Донбасса от киевской агрессии.