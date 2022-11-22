В Кургане проходит турнир по единоборствам среди судебных приставов

В курганском спорткомплексе проходят масштабные соревнования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во второй день Кубка Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) по комплексным единоборствам за путевки в финалы боролись девушки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«В спорткомплексе имени Вадима Горбенко в Кургане 23 ноября прошел второй день всероссийских соревнований. Первыми на татами вышли девушки. После прошли поединки у мужчин», — сообщил корреспондент агентства. В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области URA.RU уточнили, что в соревнованиях принимали участие 13 женщин.

В весовой категории до 55 килограммов в финал вышли Зарина Гумерова (Приволжский федеральный округ) и Анастасия Касьянова (Уральский федеральный округ). В весовой категории до 75 килограммов за победу в турнире будут бороться Елена Биндюк (Уральский федеральный округ) и Татьяна Соина (Северо-Западный федеральный округ). Финальные поединки, а также награждение победителей и призеров состоятся 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что с 22 по 24 ноября в Кургане проходит Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Турнир посвящен памяти судебного пристава Михаила Малинникова, который погиб при исполнении служебных обязанностей. В нем принимают участие более 70 спортсменов.

Во второй день соревнований девушки боролись за путевки в финал в двух весовых категориях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Турнир проходит по олимпийской системе — с выбыванием после первого поражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судьи внимательно следят за ходом поединков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Финалы и вручение наград состоятся в четверг, 24 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU