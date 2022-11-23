По поручению губернатора Махонина на схеме автобусных маршрутов появилась новая остановка

Отворот на д. Клестово включен в схему автобусных маршрутов Пермского края

24 ноября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Деревенские жители жаловались, что автобус не останавливается на отвороте у населенного пункта Фото: Анна Майорова © URA.RU С 15 ноября «Отворот на д. Клестово» включен в схему автобусных маршрутов Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. Местные жители писали ему в соцсетях, что автобус не останавливается у населенного пункта, из-за чего людям каждый день приходиться идти несколько километров пешком. «С 15 ноября „Отворот на д. Клестово“ включен в схему автобусного маршрута. Местные жители писали мне в соцсетях о том, что им приходится идти 5 км пешком или ехать на такси до Яйвы, чтобы сесть на автобус до Березников. Автобус не останавливался, потому что остановочный пункт не соответствовал требованиям», — написал Махонин в своем telegram-канале. На указанной территории уже сделали въездной карман и пешеходный переход. Также были установлены дорожные знаки и построен остановочный пункт. Дмитрий Махонина 23 ноября приехал с рабочим визитом в Березники, где он общался с подрастающим поколением. Губернатор Прикамья посетил местный технопарк «Кванториум» и побывал в строительном техникуме. После чего отправился в Александровск. Там он посетил одно из старейших предприятий региона, которое совсем недавно при поддержке краевых властей сумело выбраться из кризисной ситуации.

С 15 ноября «Отворот на д. Клестово» включен в схему автобусных маршрутов Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. Местные жители писали ему в соцсетях, что автобус не останавливается у населенного пункта, из-за чего людям каждый день приходиться идти несколько километров пешком. «С 15 ноября „Отворот на д. Клестово“ включен в схему автобусного маршрута. Местные жители писали мне в соцсетях о том, что им приходится идти 5 км пешком или ехать на такси до Яйвы, чтобы сесть на автобус до Березников. Автобус не останавливался, потому что остановочный пункт не соответствовал требованиям», — написал Махонин в своем telegram-канале. На указанной территории уже сделали въездной карман и пешеходный переход. Также были установлены дорожные знаки и построен остановочный пункт. Дмитрий Махонина 23 ноября приехал с рабочим визитом в Березники, где он общался с подрастающим поколением. Губернатор Прикамья посетил местный технопарк «Кванториум» и побывал в строительном техникуме. После чего отправился в Александровск. Там он посетил одно из старейших предприятий региона, которое совсем недавно при поддержке краевых властей сумело выбраться из кризисной ситуации.