23 ноября 2022
22 ноября 2022

По поручению губернатора Махонина на схеме автобусных маршрутов появилась новая остановка

Отворот на д. Клестово включен в схему автобусных маршрутов Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Деревенские жители жаловались, что автобус не останавливается на отвороте у населенного пункта Фото:

С 15 ноября «Отворот на д. Клестово» включен в схему автобусных маршрутов Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. Местные жители писали ему в соцсетях, что автобус не останавливается у населенного пункта, из-за чего людям каждый день приходиться идти несколько километров пешком.

«С 15 ноября „Отворот на д. Клестово“ включен в схему автобусного маршрута. Местные жители писали мне в соцсетях о том, что им приходится идти 5 км пешком или ехать на такси до Яйвы, чтобы сесть на автобус до Березников. Автобус не останавливался, потому что остановочный пункт не соответствовал требованиям», — написал Махонин в своем telegram-канале.

На указанной территории уже сделали въездной карман и пешеходный переход. Также были установлены дорожные знаки и построен остановочный пункт.

Дмитрий Махонина 23 ноября приехал с рабочим визитом в Березники, где он общался с подрастающим поколением. Губернатор Прикамья посетил местный технопарк «Кванториум» и побывал в строительном техникуме. После чего отправился в Александровск. Там он посетил одно из старейших предприятий региона, которое совсем недавно при поддержке краевых властей сумело выбраться из кризисной ситуации.

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С 15 ноября «Отворот на д. Клестово» включен в схему автобусных маршрутов Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. Местные жители писали ему в соцсетях, что автобус не останавливается у населенного пункта, из-за чего людям каждый день приходиться идти несколько километров пешком. «С 15 ноября „Отворот на д. Клестово“ включен в схему автобусного маршрута. Местные жители писали мне в соцсетях о том, что им приходится идти 5 км пешком или ехать на такси до Яйвы, чтобы сесть на автобус до Березников. Автобус не останавливался, потому что остановочный пункт не соответствовал требованиям», — написал Махонин в своем telegram-канале. На указанной территории уже сделали въездной карман и пешеходный переход. Также были установлены дорожные знаки и построен остановочный пункт. Дмитрий Махонина 23 ноября приехал с рабочим визитом в Березники, где он общался с подрастающим поколением. Губернатор Прикамья посетил местный технопарк «Кванториум» и побывал в строительном техникуме. После чего отправился в Александровск. Там он посетил одно из старейших предприятий региона, которое совсем недавно при поддержке краевых властей сумело выбраться из кризисной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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