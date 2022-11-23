23 ноября 2022
22 ноября 2022

Власти Пермского края помогли убыточному заводу выбраться из кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, цех, производство, промышленность россии
АМЗ преодолел кризисный этап (архивное фото) Фото:

Одному из старейших предприятий Прикамья — «Александровскому машиностроительному заводу» — удалось преодолеть кризисный период. Руководство уже строит планы на будущее. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, посетивший завод с рабочим визитом.

«За этот год совместными усилиями с новым руководством завода удалось изменить ситуацию и вернуть градообразующее предприятие к стабильной работе. Закуплено оборудование, отремонтированы цеха, растут объемы производства, набирают работников», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Через год на базе завода должен появиться «центр компетенций по производству техники для горнодобывающей промышленности». По словам главы Прикамья, проект в перспективе станет центом притяжения для специалистов и дополнительных финансовых поступлений из бюджета, что в свою очередь даст толчок к развитию всего региона.

ОАО «АМЗ» специализируется на производстве горно-шахтной и горнорудной техники. Завод является убыточным уже несколько лет. Из-за финансовых трудностей его работникам не платили зарплаты, а банкротства предприятия добивался лично экс-глава Александровска Владимир Хомяков.

Рекордно сократить убытки удалось в апреле текущего года, об этом URA.RU писало ранее. В сентября было объявлено о наборе сотрудников.

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Одному из старейших предприятий Прикамья — «Александровскому машиностроительному заводу» — удалось преодолеть кризисный период. Руководство уже строит планы на будущее. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, посетивший завод с рабочим визитом. «За этот год совместными усилиями с новым руководством завода удалось изменить ситуацию и вернуть градообразующее предприятие к стабильной работе. Закуплено оборудование, отремонтированы цеха, растут объемы производства, набирают работников», — написал Махонин в своем telegram-канале. Через год на базе завода должен появиться «центр компетенций по производству техники для горнодобывающей промышленности». По словам главы Прикамья, проект в перспективе станет центом притяжения для специалистов и дополнительных финансовых поступлений из бюджета, что в свою очередь даст толчок к развитию всего региона. ОАО «АМЗ» специализируется на производстве горно-шахтной и горнорудной техники. Завод является убыточным уже несколько лет. Из-за финансовых трудностей его работникам не платили зарплаты, а банкротства предприятия добивался лично экс-глава Александровска Владимир Хомяков. Рекордно сократить убытки удалось в апреле текущего года, об этом URA.RU писало ранее. В сентября было объявлено о наборе сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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