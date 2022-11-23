Песков оценил будущее спецоперации РФ на Украине

Песков: будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Об этом заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков журналистам на конференц-коле. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН.