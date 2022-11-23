Песков оценил будущее спецоперации РФ на Украине

Песков: будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков: будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Об этом заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков журналистам на конференц-коле. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН.

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Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Об этом заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков журналистам на конференц-коле. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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