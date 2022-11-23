Песков оценил будущее спецоперации РФ на Украине Песков: будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает 23 ноября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 + Песков: будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Об этом заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков журналистам на конференц-коле. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН. Будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Об этом заявил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал Песков журналистам на конференц-коле. Об этом он сообщил на полях саммита ОДКБ в Ереване. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. 23 ноября Россия вновь нанесла удар по инфраструктуре страны. В связи с этим Зеленский и инициировал собрание Совета безопасности ООН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям