Samsung передумал возвращаться в Россию

24 ноября 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Решение о возвращении Samsung в Россию отложено Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Южнокорейский бренд Samsung пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники близкие к компании.



«Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок», — рассказали источники издания. В компании подтвердили эту информацию, отметив, что производитель «не принял никакого решения». Источники полагают, что Samsung вернется в Россию после завершения спецоперации на Украине. Также они отметили, что корпорация боится вторичных санкции со стороны Соединенных Штатов, поэтому откладывает свое возвращение. Ранее URA.RU сообщало, что Samsung готовится вернуться в РФ. Бренд уже обновил российский сайт. К тому же компания начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Эксперты утверждали, что подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России.

Южнокорейский бренд Samsung пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники близкие к компании. «Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок», — рассказали источники издания. В компании подтвердили эту информацию, отметив, что производитель «не принял никакого решения». Источники полагают, что Samsung вернется в Россию после завершения спецоперации на Украине. Также они отметили, что корпорация боится вторичных санкции со стороны Соединенных Штатов, поэтому откладывает свое возвращение. Ранее URA.RU сообщало, что Samsung готовится вернуться в РФ. Бренд уже обновил российский сайт. К тому же компания начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Эксперты утверждали, что подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России.