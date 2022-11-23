Samsung передумал возвращаться в Россию

Южнокорейский бренд Samsung пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники близкие к компании.
«Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок», — рассказали источники издания. В компании подтвердили эту информацию, отметив, что производитель «не принял никакого решения».
Источники полагают, что Samsung вернется в Россию после завершения спецоперации на Украине. Также они отметили, что корпорация боится вторичных санкции со стороны Соединенных Штатов, поэтому откладывает свое возвращение.
Ранее URA.RU сообщало, что Samsung готовится вернуться в РФ. Бренд уже обновил российский сайт. К тому же компания начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Эксперты утверждали, что подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России.
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Южнокорейский бренд Samsung пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники близкие к компании.
«Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок», — рассказали источники издания. В компании подтвердили эту информацию, отметив, что производитель «не принял никакого решения». Источники полагают, что Samsung вернется в Россию после завершения спецоперации на Украине. Также они отметили, что корпорация боится вторичных санкции со стороны Соединенных Штатов, поэтому откладывает свое возвращение. Ранее URA.RU сообщало, что Samsung готовится вернуться в РФ. Бренд уже обновил российский сайт. К тому же компания начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Эксперты утверждали, что подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России.