Samsung готовится вернуться на российский рынок

«Известия» сообщили о скором возвращении Samsung в РФ

15 сентября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года Фото: Андрей Варкентин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца текущего года, бренд уже обновил российский сайт, теперь там представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник близкий к компании. «Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года», — сказал источник, его слова передают «Известия». По его словам, речь идет о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Вместе с тем, по словам еще одного источника, южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре 2022 года. По словам другого источника, близкого к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, недавно бренд обновил свой российский сайт. Сейчас там представлены только вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Однако в Samsung отказались комментировать данную информацию, сообщается в материале. Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в РФ на фоне событий на Украине. Позже Министерство промышленности и торговли РФ разрешило ввозить смартфоны на территорию РФ без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Уже сообщалось, что РФ готовится к отказу от западных товаров.

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца текущего года, бренд уже обновил российский сайт, теперь там представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник близкий к компании. «Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года», — сказал источник, его слова передают «Известия». По его словам, речь идет о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Вместе с тем, по словам еще одного источника, южнокорейская компания может возобновить продажи уже в октябре 2022 года. По словам другого источника, близкого к компании, поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, недавно бренд обновил свой российский сайт. Сейчас там представлены только вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Однако в Samsung отказались комментировать данную информацию, сообщается в материале. Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в РФ на фоне событий на Украине. Позже Министерство промышленности и торговли РФ разрешило ввозить смартфоны на территорию РФ без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Уже сообщалось, что РФ готовится к отказу от западных товаров.