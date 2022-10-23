Объявивший об уходе Samsung начал набирать персонал в России

24 октября 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Компания Samsung разместила 22 объявления о наборе сотрудников в РФ Фото: Андрей Варкентин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Samsung начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Об этом пишут «Известия». По информации издания, сейчас в московском офисе компании открыто 22 вакансии. «Компания Samsung активно набирает персонал в России. Сейчас в ее московском офисе открыто 22 вакансии. Ведутся, например, поиски старшего специалиста по маркетингу, который будет координировать стратегию продаж мобильных устройств в магазинах бренда, менеджера по работе с ключевыми клиентами», — говорится в материале. Также компания ищет логистов и специалиста, который будет исследовать маркетинговые активности поколения Z. По мнению экспертов, подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России или торговлю через дистрибьюторов или площадки-посредники. «Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом», — предположила основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова. В сентябре стало известно, что Samsung может вернуться на российский рынок до конца текущего года, бренд уже обновил российский сайт, теперь там представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Южнокорейская компания в марте приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас товары бренда завозятся в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций в рамках параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Samsung начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Об этом пишут «Известия». По информации издания, сейчас в московском офисе компании открыто 22 вакансии. «Компания Samsung активно набирает персонал в России. Сейчас в ее московском офисе открыто 22 вакансии. Ведутся, например, поиски старшего специалиста по маркетингу, который будет координировать стратегию продаж мобильных устройств в магазинах бренда, менеджера по работе с ключевыми клиентами», — говорится в материале. Также компания ищет логистов и специалиста, который будет исследовать маркетинговые активности поколения Z. По мнению экспертов, подобная активность сигнализирует о желании компании возобновить прямые продажи в России или торговлю через дистрибьюторов или площадки-посредники. «Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом», — предположила основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова. В сентябре стало известно, что Samsung может вернуться на российский рынок до конца текущего года, бренд уже обновил российский сайт, теперь там представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Южнокорейская компания в марте приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас товары бренда завозятся в страну без согласия правообладателя, то есть в обход санкций в рамках параллельного импорта.