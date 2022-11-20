«Коммерсант»: у сына экс-офицера ФСБ изъяли коррупционные активы

21 ноября 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура конфисковала коррупционные активы у еще одного сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У него оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами. Сообщается, что Владислав Кулюкин служил в ФСБ по контракту. С 2010 года — в управлении материально-технического обслуживания седьмой службы ФСБ, где начальником отделения и сотрудником кадровой службы работали его родители Михаил и Татьяна Кулюкины. В 2020 году Кулюкин-младший стал контролером одной из войсковых частей специального назначения. Позднее его уволили в связи с утратой доверия в апреле 2021 года, передает « Коммерсант ». В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована. После этого надзорный орган выяснил, что у Владислава Кулюкина было 10 счетов, на которых лежало порядка 7 млн рублей. Еще 1 млн рублей он прятал дома. После выяснения деталей, оказалось, что средства Владислава не соответствовали его законным доходам и превышали их в три раза. Также стало известно, что мужчина проживал в съемной квартире, ежемесячная плата за которую также превышала его годовой доход. По итогу Щербинский суд конфисковал все найденные деньги Кулюкина-младшего. Он так и не смог объяснить, откуда у него было столько денег. Ранее в Свердловской области задержали заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде семидесятикратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины.

Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У него оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами. Сообщается, что Владислав Кулюкин служил в ФСБ по контракту. С 2010 года — в управлении материально-технического обслуживания седьмой службы ФСБ, где начальником отделения и сотрудником кадровой службы работали его родители Михаил и Татьяна Кулюкины. В 2020 году Кулюкин-младший стал контролером одной из войсковых частей специального назначения. Позднее его уволили в связи с утратой доверия в апреле 2021 года, передает «Коммерсант». В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована. После этого надзорный орган выяснил, что у Владислава Кулюкина было 10 счетов, на которых лежало порядка 7 млн рублей. Еще 1 млн рублей он прятал дома. После выяснения деталей, оказалось, что средства Владислава не соответствовали его законным доходам и превышали их в три раза. Также стало известно, что мужчина проживал в съемной квартире, ежемесячная плата за которую также превышала его годовой доход. По итогу Щербинский суд конфисковал все найденные деньги Кулюкина-младшего. Он так и не смог объяснить, откуда у него было столько денег. Ранее в Свердловской области задержали заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга по подозрению в получении взятки. Ему грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде семидесятикратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины.