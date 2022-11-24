Россиян возмутила пьянка богемы в Дубае: ни стыда, ни совести

Россиян возмутила роскошная вечеринка богемы во время спецоперации

24 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Фестиваль Parus («Парус») проходил в начале ноября Фото пресс-службы фестиваля «Парус» Россияне резко высказались по поводу пьянки российских звезд в Дубае на фестивале Parus («Парус»), который проходил в начале ноября. Гневные комментарии появились под видео спецвыпуска «Алена, блин» , в котором рассказывается о мероприятии. «Какая прелесть! Какие все пухленькие, жирненькие… Живите там, только не возвращайтесь», — написали комментаторы. Россиян особенно возмутил тот факт, что дорогая гулянка происходит на фоне спецоперации, когда тысячи парней идут защищать родину на фронт, а матери покупают им на последние деньги необходимую амуницию. «Ни стыда, ни совести», «Люди живут в своем мире», «Танцы на костях», «Мерзкое чувство после просмотра», «От такого просто душу раздирает» — вот лишь малая часть комментариев на эту тему. Судя по ролику, фестиваль прошел с помпой и всеми атрибутами богатой жизни. Места за столиками покупали в районе 100 тыс. руб., стопка водки стоила 4 тыс. руб., а бутылка шампанского — 20 тыс. руб. В ролике ведущая Алена Жигалова пробует черную икру (из «правильной» рыбы — на натуральном корме), звезды танцуют и веселятся под песни других звезд — Киркорова и Лолиты. С Лолитой Жигалова общается лично. Они обсуждают «нового мужика» певицы и встречают в лифте восторженных почитательниц инфо-гуру Блиновской. Значительная часть видео посвящена владельцу агентства V.I.P.-знакомств Петру Листерману, который, по данным источника URA.RU, близкого к светской тусовке, приезжал на фестиваль работать. «Вообще, «Парус» известен своеобразным контингентом или, как они сами себя называют, «светскими львицами». Айфон, призывные позы, надутые губы, нарощенные волосы — все как на подбор: сюда специально приезжают «на охоту» и внимательно бдят, чтобы спутника не увела другая, более деятельная «львица» — прокомментировал источник. Сама интервьюер в финале хотела сказать, что нет места дороже родины. Но вместо этого оговорилась: «На Россию я никогда не променяю ни одну сказочную страну». Зрителей возмутило, что звезды веселились во время спецоперации Изображение: скриншот со страницы в YouTube Зрители посоветовали ведущей оставаться в Дубае Изображение: скриншот со страницы в YouTube Ролик собрал множество негативных комментариев Изображение: скриншот со страницы в YouTube О фестивале в Дубае рассказала на YouTube Алена Жигалова Изображение: скриншот со страницы в YouTube На фестивале выступал Филипп Киркоров Фото пресс-службы фестиваля «Парус» фестиваль прошел с помпой и всеми атрибутами богатой жизни Фото пресс-службы фестиваля «Парус» Среди гостей заметили Анну Калашникову Фото пресс-службы фестиваля «Парус» Сама интервьюер в финале хотела сказать, что нет места дороже родины. Но вместо этого оговорилась: «На Россию я никогда не променяю ни одну сказочную страну». Фото пресс-службы фестиваля «Парус» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне резко высказались по поводу пьянки российских звезд в Дубае на фестивале Parus («Парус»), который проходил в начале ноября. Гневные комментарии появились под видео спецвыпуска «Алена, блин», в котором рассказывается о мероприятии. «Какая прелесть! Какие все пухленькие, жирненькие… Живите там, только не возвращайтесь», — написали комментаторы. Россиян особенно возмутил тот факт, что дорогая гулянка происходит на фоне спецоперации, когда тысячи парней идут защищать родину на фронт, а матери покупают им на последние деньги необходимую амуницию. «Ни стыда, ни совести», «Люди живут в своем мире», «Танцы на костях», «Мерзкое чувство после просмотра», «От такого просто душу раздирает» — вот лишь малая часть комментариев на эту тему. Судя по ролику, фестиваль прошел с помпой и всеми атрибутами богатой жизни. Места за столиками покупали в районе 100 тыс. руб., стопка водки стоила 4 тыс. руб., а бутылка шампанского — 20 тыс. руб. В ролике ведущая Алена Жигалова пробует черную икру (из «правильной» рыбы — на натуральном корме), звезды танцуют и веселятся под песни других звезд — Киркорова и Лолиты. С Лолитой Жигалова общается лично. Они обсуждают «нового мужика» певицы и встречают в лифте восторженных почитательниц инфо-гуру Блиновской. Значительная часть видео посвящена владельцу агентства V.I.P.-знакомств Петру Листерману, который, по данным источника URA.RU, близкого к светской тусовке, приезжал на фестиваль работать. «Вообще, «Парус» известен своеобразным контингентом или, как они сами себя называют, «светскими львицами». Айфон, призывные позы, надутые губы, нарощенные волосы — все как на подбор: сюда специально приезжают «на охоту» и внимательно бдят, чтобы спутника не увела другая, более деятельная «львица» — прокомментировал источник. Сама интервьюер в финале хотела сказать, что нет места дороже родины. Но вместо этого оговорилась: «На Россию я никогда не променяю ни одну сказочную страну».