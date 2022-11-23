Сенатор Сергей Муратов, который в Совете Федерации представляет Курганскую область, обсудил с коллегами и представителями предприятий вопросы выполнения гособоронзаказа и меры поддержки оборонных заводов. Информация опубликована на официальном сайте Совфеда.
«Зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету. Обсуждали выполнение федерального закона о гособоронзаказе, а также меры поддержки предприятий, которые поставляют вооружение, военную и специальную технику», — указано в опубликованном сообщении. Участники встречи утвердили рекомендации по основным вопросам. После доработки их направят в профильные структуры.
Ранее URA.RU писало, что Муратов в рамках заседания комитета СФ по обороне и безопасности провел секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Участие в заседании принимали представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса.
В комитете СФ по обороне и безопасности прошло заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету
Фото с официального сайта Совета Федерации России
Совещание провел зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов
Фото с официального сайта Совета Федерации России
Участники встречи обсуждали меры поддержки оборонных предприятий
Сенатор Сергей Муратов, который в Совете Федерации представляет Курганскую область, обсудил с коллегами и представителями предприятий вопросы выполнения гособоронзаказа и меры поддержки оборонных заводов. Информация опубликована на официальном сайте Совфеда. «Зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету. Обсуждали выполнение федерального закона о гособоронзаказе, а также меры поддержки предприятий, которые поставляют вооружение, военную и специальную технику», — указано в опубликованном сообщении. Участники встречи утвердили рекомендации по основным вопросам. После доработки их направят в профильные структуры. Ранее URA.RU писало, что Муратов в рамках заседания комитета СФ по обороне и безопасности провел секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Участие в заседании принимали представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса.