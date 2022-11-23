23 ноября 2022

Курганский сенатор провел в Совете Федерации совещание по вопросам гособоронзаказа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету в СФ (архивное фото) Фото:

Сенатор Сергей Муратов, который в Совете Федерации представляет Курганскую область, обсудил с коллегами и представителями предприятий вопросы выполнения гособоронзаказа и меры поддержки оборонных заводов. Информация опубликована на официальном сайте Совфеда.

«Зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету. Обсуждали выполнение федерального закона о гособоронзаказе, а также меры поддержки предприятий, которые поставляют вооружение, военную и специальную технику», — указано в опубликованном сообщении. Участники встречи утвердили рекомендации по основным вопросам. После доработки их направят в профильные структуры.

Ранее URA.RU писало, что Муратов в рамках заседания комитета СФ по обороне и безопасности провел секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Участие в заседании принимали представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса.

В комитете СФ по обороне и безопасности прошло заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету
Совещание провел зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов
Участники встречи обсуждали меры поддержки оборонных предприятий

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Сенатор Сергей Муратов, который в Совете Федерации представляет Курганскую область, обсудил с коллегами и представителями предприятий вопросы выполнения гособоронзаказа и меры поддержки оборонных заводов. Информация опубликована на официальном сайте Совфеда. «Зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету. Обсуждали выполнение федерального закона о гособоронзаказе, а также меры поддержки предприятий, которые поставляют вооружение, военную и специальную технику», — указано в опубликованном сообщении. Участники встречи утвердили рекомендации по основным вопросам. После доработки их направят в профильные структуры. Ранее URA.RU писало, что Муратов в рамках заседания комитета СФ по обороне и безопасности провел секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Участие в заседании принимали представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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