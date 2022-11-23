Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету в СФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов, который в Совете Федерации представляет Курганскую область, обсудил с коллегами и представителями предприятий вопросы выполнения гособоронзаказа и меры поддержки оборонных заводов. Информация опубликована на официальном сайте Совфеда.

«Зампредседателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов провел заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету. Обсуждали выполнение федерального закона о гособоронзаказе, а также меры поддержки предприятий, которые поставляют вооружение, военную и специальную технику», — указано в опубликованном сообщении. Участники встречи утвердили рекомендации по основным вопросам. После доработки их направят в профильные структуры.

Ранее URA.RU писало, что Муратов в рамках заседания комитета СФ по обороне и безопасности провел секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Участие в заседании принимали представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса.

В комитете СФ по обороне и безопасности прошло заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету Фото с официального сайта Совета Федерации России

Совещание провел зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Муратов Фото с официального сайта Совета Федерации России