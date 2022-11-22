Сенатор Муратов впервые проведет в Совфеде секцию по проблемам гособоронзаказа

23 ноября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Совете Федерации под председательством сенатора Сергея Муратова пройдет совещание по вопросам гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов проведет в Совете Федерации секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Мероприятие пройдет в рамках работы комитета СФ по обороне и безопасности. Об этом политик рассказал URA.RU. В числе 30 участников встречи — представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса. «Обсудим, что мешает выполнению гособоронзаказа, слабые места изготовления вооружения для поставок в зону СВО, финансовые проблемы. Но акцент на том, что сделать, чтобы обеспечить бесперебойные поставки вооружения», — уточнил Муратов, который является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности. Сенатор уточнил, что тема для него не новая и хорошо известная. Ранее Муратов руководил оборонным предприятием «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что Муратов стал заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации в начале октября. О его назначении на этот пост источники агентства заговорили в августе. По их словам, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов проведет в Совете Федерации секцию на тему проблем выполнения гособоронзаказа. Мероприятие пройдет в рамках работы комитета СФ по обороне и безопасности. Об этом политик рассказал URA.RU. В числе 30 участников встречи — представители Министерства финансов, Счетной палаты, антимонопольного ведомства и т. д., а также ведущие компании военно-промышленного комплекса. «Обсудим, что мешает выполнению гособоронзаказа, слабые места изготовления вооружения для поставок в зону СВО, финансовые проблемы. Но акцент на том, что сделать, чтобы обеспечить бесперебойные поставки вооружения», — уточнил Муратов, который является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности. Сенатор уточнил, что тема для него не новая и хорошо известная. Ранее Муратов руководил оборонным предприятием «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что Муратов стал заместителем председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации в начале октября. О его назначении на этот пост источники агентства заговорили в августе. По их словам, Муратова присмотрели на данный пост из-за его реального опыта работы в оборонной промышленности.