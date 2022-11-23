23 ноября 2022

Пермский врач пожертвовал полмиллиона на закупку снаряжения для участников спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация, патч
Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермский врач-эндокринолог, доцент пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук оплатил закупку снаряжения для военных — участников СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта в Пермском крае.

«Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором и аксессуарами на нужды российских военных. Снаряжение стоило 500 тысяч рублей», — указано в пресс-релизе.

Врач попросил, чтоб купленный прицел был передан лично сержанту морской пехоты в руки. Активисты ОНФ уже доставили оборудование в место назначения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский врач-эндокринолог, доцент пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук оплатил закупку снаряжения для военных — участников СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта в Пермском крае. «Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором и аксессуарами на нужды российских военных. Снаряжение стоило 500 тысяч рублей», — указано в пресс-релизе. Врач попросил, чтоб купленный прицел был передан лично сержанту морской пехоты в руки. Активисты ОНФ уже доставили оборудование в место назначения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...