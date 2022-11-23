Пермский врач пожертвовал полмиллиона на закупку снаряжения для участников спецоперации

Пермский врач-эндокринолог, доцент пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук оплатил закупку снаряжения для военных — участников СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта в Пермском крае.
«Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором и аксессуарами на нужды российских военных. Снаряжение стоило 500 тысяч рублей», — указано в пресс-релизе.
Врач попросил, чтоб купленный прицел был передан лично сержанту морской пехоты в руки. Активисты ОНФ уже доставили оборудование в место назначения.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
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