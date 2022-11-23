Власти ЯНАО запустят зимники по новому стандарту

На региональных зимних дорогах появятся 9 новых контрольно-пропускных пунктов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО для комфорта и безопасности горожан обустроят зимники по новому стандарту. На региональных зимних дорогах появятся 9 новых контрольно-пропускных пунктов, в которых установят помещения для обогрева и ожидания, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Периодичность работ по устройству и содержанию зимников и ледовых переправ рассчитали с учетом условий эксплуатации, требований по обеспечению безопасности дорожного движения и бесперебойной работы автозимников. Дорожники увеличат количество выездов техники для снегоочистки и ремонтной планировки и площадь обработки противогололедными материалами опасных участков. В „традиционных“ местах стоянок установят баки для сбора мусора, а в неблагоприятную погоду будет дежурить техника с целью обнаружения застрявших автомобилей», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что для безопасности решили поставить электрические шлагбаумы. В этом году власти планируют обновить 13 зимников, из которых 10 муниципальных и 3 региональных. Работа начнется, когда в округе наступит устойчивый мороз.

Ранее жителей ЯНАО предупреждали о сильных морозах. Синоптики прогнозировали температуру до — 38 градусов.