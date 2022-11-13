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В ЯНАО придет похолодание до -38 градусов

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В ЯНАО местами температура воздуха опустится до -38 градусов Фото:

В начале недели в ЯНАО ожидается резкое похолодание. Ночью температура местами опустится до -38 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник, 14 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет -28 градусов. При этом ночью температура упадет до -35 градусов, местами -23. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с», — отметили синоптики.

15 ноября днем температура воздуха местами будет -30 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью температура местами опустится до -38 градусов. 16 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет на отметке -19…-24 градуса, местами -30. Юго-западный ветер 5-10 м/с.

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В начале недели в ЯНАО ожидается резкое похолодание. Ночью температура местами опустится до -38 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В понедельник, 14 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет -28 градусов. При этом ночью температура упадет до -35 градусов, местами -23. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с», — отметили синоптики. 15 ноября днем температура воздуха местами будет -30 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью температура местами опустится до -38 градусов. 16 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет на отметке -19…-24 градуса, местами -30. Юго-западный ветер 5-10 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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