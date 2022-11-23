Курганский эпидемиолог Сагайдак: чем опасен контроль иммунитета над ВИЧ

Курганцев предупредили о скрытом течение ВИЧ-инфекции

С 28 ноября по 1 декабря курганцы могут сдать тест на выявление ВИЧ-инфекций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак объяснила, почему необходимо сдавать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), даже если организм чувствует себя хорошо. Об этом она написала на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«На протяжении определенного времени (обычно несколько лет) организму удается удерживать ВИЧ под контролем. В этот период инфицированный человек чувствует себя и выглядит вполне здоровым, и часто даже не догадывается о своей проблеме», — рассказывает в посте Сагайдак. Врач отметила, что определить наличие вируса в организме можно только с помощью специальных тестов (анализов крови), которые делают в медучреждениях.

В Курганской области с 28 ноября по 1 декабря включительно пройдет «Единая неделя тестирования на ВИЧ». На базе медицинских организаций, подведомственных депздраву, пройдет акция «Узнай свой ВИЧ-статус», где любой желающий сможет пройти тестирование на наличие ВИЧ. Аналогичные тесты в Кургане можно будет сдать в следующих пунктах:

25 ноября — на площадке Сквера милосердия;

28 ноября — в Курганском промышленном техникуме (для студентов);

29 ноября — в городском Доме культуры им. Горького;

30 ноября и 1 декабря — в городском Доме народного творчества;

С 28 ноября по 1 декабря — с 15:00 до 17:00 в ТРЦ «РИО».

Всего за 10 месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 511 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 211 случай выявлен у женщин. Чаще всего ВИЧ-инфекции передаются половым путем (64%), также заразится можно через поврежденные кожные покровы при использовании нестерильных инструментов при нанесении татуировок. Пирсинга, прокалывании ушей или медицинского вмешательства. В том числе возможно заражение у потребителей инъекционных наркотиков, отмечает Сагайдак.

Ранее URA.RU писало, что за девять месяцев 2022 года в Курганской области было зарегистрировано 455 случаев ВИЧ-инфекции. Этот показатель на 0,9% больше. Чем за аналогичный период 2021 года.