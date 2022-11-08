08 ноября 2022

В Курганской области стало больше больных ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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C начала года ВИЧ-инфекцией заболело 455 жителей Курганской области Фото:

С начала года число больных ВИЧ-инфекцией в Курганской области выросло почти на 1%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на январь—сентябрь в Курганской области зарегистрировано 455 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в документа на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области медики взяли на особый контроль тысячи граждан, переболевших COVID-19. Под наблюдение попало более 14 тысяч человек. В октябре от коронавируса скончались 29 человек. Также сообщалось, что в регионе смертность в два раза превысила рождаемость.

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С начала года число больных ВИЧ-инфекцией в Курганской области выросло почти на 1%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «По данным на январь—сентябрь в Курганской области зарегистрировано 455 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в документа на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области медики взяли на особый контроль тысячи граждан, переболевших COVID-19. Под наблюдение попало более 14 тысяч человек. В октябре от коронавируса скончались 29 человек. Также сообщалось, что в регионе смертность в два раза превысила рождаемость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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