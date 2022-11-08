В Курганской области стало больше больных ВИЧ

С начала года число больных ВИЧ-инфекцией в Курганской области выросло почти на 1%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
«По данным на январь—сентябрь в Курганской области зарегистрировано 455 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в документа на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области медики взяли на особый контроль тысячи граждан, переболевших COVID-19. Под наблюдение попало более 14 тысяч человек. В октябре от коронавируса скончались 29 человек. Также сообщалось, что в регионе смертность в два раза превысила рождаемость.
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