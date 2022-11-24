Бывший главный пристав Пермского края останется в СИЗО

Экс-руководитель регионального УФССП Игорь Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела. В Пермском краевом суде рассмотрена его апелляционная жалоба на решение Пермского районного суда о помещении бывшего чиновника под стражу.
«Рассмотрена апелляционная жалоба, поданная на решение Пермского районного суда. Оставить меру пресечения без изменения», — произнесла судья Наталья Погадаева. Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела.
Кожевников находился под домашним арестом, но меру пресечения ужесточили после того, как стало известно о том, что он планирует покинуть Россию. В суде были представлены записи телефонных разговоров, где он сообщал о своем намерении.
Экс-глава краевого УФССП обвиняется в получении взяток и обналичивании более 200 миллионов рублей. За незаконную деятельность бывший чиновник просил от 2 до 5% от общей суммы обналиченных средств.
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