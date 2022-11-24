Бывший главный пристав Пермского края останется в СИЗО

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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Экс-руководитель регионального УФССП Игорь Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела. В Пермском краевом суде рассмотрена его апелляционная жалоба на решение Пермского районного суда о помещении бывшего чиновника под стражу.

«Рассмотрена апелляционная жалоба, поданная на решение Пермского районного суда. Оставить меру пресечения без изменения», — произнесла судья Наталья Погадаева. Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела.

Кожевников находился под домашним арестом, но меру пресечения ужесточили после того, как стало известно о том, что он планирует покинуть Россию. В суде были представлены записи телефонных разговоров, где он сообщал о своем намерении.

Экс-глава краевого УФССП обвиняется в получении взяток и обналичивании более 200 миллионов рублей. За незаконную деятельность бывший чиновник просил от 2 до 5% от общей суммы обналиченных средств.

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Экс-руководитель регионального УФССП Игорь Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела. В Пермском краевом суде рассмотрена его апелляционная жалоба на решение Пермского районного суда о помещении бывшего чиновника под стражу. «Рассмотрена апелляционная жалоба, поданная на решение Пермского районного суда. Оставить меру пресечения без изменения», — произнесла судья Наталья Погадаева. Кожевников останется в СИЗО до окончания рассмотрения его уголовного дела. Кожевников находился под домашним арестом, но меру пресечения ужесточили после того, как стало известно о том, что он планирует покинуть Россию. В суде были представлены записи телефонных разговоров, где он сообщал о своем намерении. Экс-глава краевого УФССП обвиняется в получении взяток и обналичивании более 200 миллионов рублей. За незаконную деятельность бывший чиновник просил от 2 до 5% от общей суммы обналиченных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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