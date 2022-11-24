Доктор наук Токарев рассказал, чем чаще всего болеют младенцы в ЯНАО

Доктор наук Токарев: младенцы в ЯНАО страдают болезнями органов дыхания и нервной системы

Каждый четвертый житель ЯНАО — ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети первого года жизни, которые проживают на территории ЯНАО, чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания и нервной системы. По словам врача-профилактолога Уральского федерального округа, доктора медицинских наук Сергея Токарева, медики в округе уделяют особое внимание выявлению заболеваний на ранних сроках развития.

«По итогам 2021 года среди детей первого года жизни в ЯНАО наиболее высока заболеваемость болезнями органов дыхания, нервной системы, глаза и его придаточного аппарата. Заболевания органов дыхания лидируют в структуре общей заболеваемости детей от 0 до 17 лет включительно. На втором месте болезни глаз, на третьем — болезни нервной системы, на четвертом — болезни органов пищеварения», — объяснил он.

Доктор добавил, что также во время медосмотров у школьников все чаще наблюдается нарушение осанки. Отмечается, что за три года доля детей с нормальным физическим развитием сохраняется примерно на одном уровне. «ЯНАО является крайне специфичной высокоширотной территорией, где на здоровье человека негативно воздействует целый комплекс экстремальных арктических климато-географических и социальных факторов», — подчеркнул врач.

Стоит отметить, что значительное количество детей (до 89%), проживающих на Ямале, имеют факторы риска сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний. К примеру, курение, низкая двигательная активность, несбалансированное питание, употребление алкоголя, высокий уровень стресса.

В последние годы ситуация с распространенностью факторов риска утраты здоровья среди детской популяции имеет крайне негативные тенденции — уменьшается возраст дебюта потребления табака и спиртных напитков, увеличивается распространенность поведенческих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. «Каждый четвертый житель ЯНАО — ребенок. Это один из самых высоких показателей в стране. Учитывая сложные климатические условия ЯНАО, данный факт определяет высокую актуальность вопросов охраны здоровья детей», — резюмировал Токарев.

Для большего медицинского прогресса в стране планируется до 2030 года разработать пять тысяч новых модулей для образования медиков. Также для обучения врачей откроют 114 аккредитационно-симуляционных центров. Для развития медицинской и научной сферы в РФ работает Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования. На его платформе обучается более 1,4 миллионов специалистов.