Куратор центра поддержки мобилизованных назвал сроки отправки пермяков на СВО

Мобилизованные пермяки уезжают на фронт

Отправки продолжатся до Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Отправки мобилизованных пермяков из учебного центра в Елани начнутся с конца ноября и продолжатся до Нового года. Об этом на заседании правительства Пермского края 24 ноября рассказал куратор пермского центра поддержки мобилизованных и их семей Константин Строгий. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время в Елани проводится проверка готовности учебных частей, личный состав выведен на полигоны, где проходят боевое слаживание. Со слов командиров подразделений выезд в зону СВО отдельных подразделений ожидаются с конца ноября и до Нового года», — отметил он.

Первая группа мобилизованных отправилась в середине ноября. Единый центр поддержки мобилизованных работает в Доме офицеров в Перми. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.