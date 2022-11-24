Куратор центра поддержки мобилизованных назвал сроки отправки пермяков на СВО

Мобилизованные пермяки уезжают на фронт
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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Отправки продолжатся до Нового года Фото:
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Мобилизация в России

Отправки мобилизованных пермяков из учебного центра в Елани начнутся с конца ноября и продолжатся до Нового года. Об этом на заседании правительства Пермского края 24 ноября рассказал куратор пермского центра поддержки мобилизованных и их семей Константин Строгий. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время в Елани проводится проверка готовности учебных частей, личный состав выведен на полигоны, где проходят боевое слаживание. Со слов командиров подразделений выезд в зону СВО отдельных подразделений ожидаются с конца ноября и до Нового года», — отметил он.

Первая группа мобилизованных отправилась в середине ноября. Единый центр поддержки мобилизованных работает в Доме офицеров в Перми. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Отправки мобилизованных пермяков из учебного центра в Елани начнутся с конца ноября и продолжатся до Нового года. Об этом на заседании правительства Пермского края 24 ноября рассказал куратор пермского центра поддержки мобилизованных и их семей Константин Строгий. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «В настоящее время в Елани проводится проверка готовности учебных частей, личный состав выведен на полигоны, где проходят боевое слаживание. Со слов командиров подразделений выезд в зону СВО отдельных подразделений ожидаются с конца ноября и до Нового года», — отметил он. Первая группа мобилизованных отправилась в середине ноября. Единый центр поддержки мобилизованных работает в Доме офицеров в Перми. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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