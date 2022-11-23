Студенты из ХМАО получат деньги от государства, чтобы решить проблемы нефтяников

24 ноября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Студенты из ХМАО получат грантовую поддержку на создание научных проектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студенты вузов ХМАО будут бороться за грантовую поддержку фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Ключевой тематикой стало направление химии и нефти. Об этом URA.RU рассказал руководитель научного отдела Сургутского государственного университета Руслан Ахметов. «Этот конкурс проводит фонд содействия инновациям. Грант в размере 500 тысяч рублей выдается молодым ученным на реализацию идеи. Если идею удается реализовать, то они идут на следующий конкурс „Старт-1“, уже более взрослый, где они могут получить более крупный грант на свою разработку. Сегодня мы проходим защиту в регионе после чего заявки выйдут на федеральный уровень и выдается грант», — сказал Ахметов. Реализация проектов начнется в феврале—марте 2023 года. На выполнение научно-исследовательских работ дается один год. Всего от ХМАО участвует 17 команд. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

Студенты вузов ХМАО будут бороться за грантовую поддержку фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Ключевой тематикой стало направление химии и нефти. Об этом URA.RU рассказал руководитель научного отдела Сургутского государственного университета Руслан Ахметов. «Этот конкурс проводит фонд содействия инновациям. Грант в размере 500 тысяч рублей выдается молодым ученным на реализацию идеи. Если идею удается реализовать, то они идут на следующий конкурс „Старт-1“, уже более взрослый, где они могут получить более крупный грант на свою разработку. Сегодня мы проходим защиту в регионе после чего заявки выйдут на федеральный уровень и выдается грант», — сказал Ахметов. Реализация проектов начнется в феврале—марте 2023 года. На выполнение научно-исследовательских работ дается один год. Всего от ХМАО участвует 17 команд. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.