23 ноября 2022

Студенты из ХМАО получат деньги от государства, чтобы решить проблемы нефтяников

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Студенты из ХМАО получат грантовую поддержку на создание научных проектов Фото:

Студенты вузов ХМАО будут бороться за грантовую поддержку фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Ключевой тематикой стало направление химии и нефти. Об этом URA.RU рассказал руководитель научного отдела Сургутского государственного университета Руслан Ахметов.

«Этот конкурс проводит фонд содействия инновациям. Грант в размере 500 тысяч рублей выдается молодым ученным на реализацию идеи. Если идею удается реализовать, то они идут на следующий конкурс „Старт-1“, уже более взрослый, где они могут получить более крупный грант на свою разработку. Сегодня мы проходим защиту в регионе после чего заявки выйдут на федеральный уровень и выдается грант», — сказал Ахметов.

Реализация проектов начнется в феврале—марте 2023 года. На выполнение научно-исследовательских работ дается один год. Всего от ХМАО участвует 17 команд.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

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Студенты вузов ХМАО будут бороться за грантовую поддержку фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Умник». Ключевой тематикой стало направление химии и нефти. Об этом URA.RU рассказал руководитель научного отдела Сургутского государственного университета Руслан Ахметов. «Этот конкурс проводит фонд содействия инновациям. Грант в размере 500 тысяч рублей выдается молодым ученным на реализацию идеи. Если идею удается реализовать, то они идут на следующий конкурс „Старт-1“, уже более взрослый, где они могут получить более крупный грант на свою разработку. Сегодня мы проходим защиту в регионе после чего заявки выйдут на федеральный уровень и выдается грант», — сказал Ахметов. Реализация проектов начнется в феврале—марте 2023 года. На выполнение научно-исследовательских работ дается один год. Всего от ХМАО участвует 17 команд. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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