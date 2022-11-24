Глава Перми указал на ошибки при уборке улиц от снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, уборка дорог
По мнению главы города, подрядчики неплохо справились с первыми снегопадами Фото:

Некоторые подрядчики при уборке улиц Перми от снега используют слишком много реагентов. Об этом глава Перми заявил сегодня в прямом эфире на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера начался снегопад, я экстренно связался с главами районов. Они лично контролировали этой ночью подрядчиков. На некоторых улицах слишком много реагентов», — сообщил Демкин. По его словам, эти ошибки будут учтены, подрядчики должны исправиться.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Перми Алексей Демкин поручил главам районов лично проверить готовность подрядчиков к зимнему сезону. По его словам, у подрядчиков должна всегда быть готовность №1 к выводу техники и уборке улиц.

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Некоторые подрядчики при уборке улиц Перми от снега используют слишком много реагентов. Об этом глава Перми заявил сегодня в прямом эфире на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Вчера начался снегопад, я экстренно связался с главами районов. Они лично контролировали этой ночью подрядчиков. На некоторых улицах слишком много реагентов», — сообщил Демкин. По его словам, эти ошибки будут учтены, подрядчики должны исправиться. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Перми Алексей Демкин поручил главам районов лично проверить готовность подрядчиков к зимнему сезону. По его словам, у подрядчиков должна всегда быть готовность №1 к выводу техники и уборке улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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