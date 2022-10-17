Мэр Перми дал главам районов новую установку

Глава Перми Демкин отправил подчиненных проверить технику для уборки снега

Мэр Перми обеспокоен первыми снегопадами, которые придут на этой неделе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Главам районов Перми необходимо лично проверить готовность подрядчиков к зимнему сезону. Такое поручение им дал мэр Алексей Демкин, после получения прогноза погоды. Синоптики уже в конце этой недели обещают пермякам снег.

«Дал поручение всем главам районов на этой неделе съездить на базы и лично проверить готовность подрядных организаций, а затем обеспечить ежедневный контроль за их работой», — сообщил Демкин в Telegram. По его словам, у подрядчиков «должна быть готовность №1 к выводу техники и уборке улиц».

На сегодняшний день, у подрядных организаций на зимнее содержание переведено около 80% техники. Закупка противогололедных материалов продолжается.

Ранее URA.RU рассказывало, что полномочия по уборке улиц в центральном планировочном районе Перми, куда входят части Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов, переходят с местного на краевой уровень. Убирать улицы будет функционирующее при краевом минтрансе КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Прошлой зимой власти критиковали работу подрядчиков по уборке центра Перми. Только в январе их оштрафовали на 9 млн рублей. Работу пришлось инспектировать лично губернатору края Дмитрию Махонину, который просил подключиться к проблеме министра транспорта. Обсуждалось создание муниципального учреждения, которое занималось проблемой снегоуборки, но это оказалось слишком дорого.