Пермяк скончался в центре, где проходят подготовку мобилизованные

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Власти помогают родным с похоронами Фото:
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Мобилизация в России

В учебном центре для мобилизованных скончался житель Пермского края Дмитрий Мошев. Минсоцразвития официально подтвердило этот факт. Медики тюменской части говорят, что причиной смерти стала остановка сердца, но на здоровье 49-летний офицер запаса не жаловался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«По информации медицинской службы в учебной части Тюмени офицер Дмитрий Мошев скончался от остановки сердца. Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — заявил собеседник агентства.

Сейчас семьей офицера работают специалисты краевого минсоцразвития. Родным оказывается поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Минобороны выплатит семье страховку.

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В учебном центре для мобилизованных скончался житель Пермского края Дмитрий Мошев. Минсоцразвития официально подтвердило этот факт. Медики тюменской части говорят, что причиной смерти стала остановка сердца, но на здоровье 49-летний офицер запаса не жаловался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. «По информации медицинской службы в учебной части Тюмени офицер Дмитрий Мошев скончался от остановки сердца. Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — заявил собеседник агентства. Сейчас семьей офицера работают специалисты краевого минсоцразвития. Родным оказывается поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Минобороны выплатит семье страховку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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