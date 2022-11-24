Пермяк скончался в центре, где проходят подготовку мобилизованные

Власти помогают родным с похоронами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В учебном центре для мобилизованных скончался житель Пермского края Дмитрий Мошев. Минсоцразвития официально подтвердило этот факт. Медики тюменской части говорят, что причиной смерти стала остановка сердца, но на здоровье 49-летний офицер запаса не жаловался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«По информации медицинской службы в учебной части Тюмени офицер Дмитрий Мошев скончался от остановки сердца. Сотрудники медчасти сообщают, что на протяжении всего периода пребывания в Тюмени Дмитрий Мошев ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано», — заявил собеседник агентства.

Сейчас семьей офицера работают специалисты краевого минсоцразвития. Родным оказывается поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Минобороны выплатит семье страховку.