Власти Ханты-Мансийска вмешались в проблему с переселением из аварийного дома

24 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Власти Ханты-Мансийска пообещали предоставить временное жилье жильцам аварийного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Ханты-Мансийска признали многоквартирный дом аварийным и пообещали жителям, которые жалуются на плохое отопление, расселить их и предоставить временное жилье. Пост возмущения был опубликован в социальных сетях. «Хотя еще сильных морозов не было, но уже невозможно жить в доме. У меня муниципальная квартира, где прописаны два человека — один несовершеннолетний. Я не могу жить в квартире зимой. Приходится переезжать: снимать, либо ночевать у родителей. На полу температура 12 градусов, на высоте 1,5 метра 17 градусов. В такой температуре жить невозможно! Но каждый месяц мне присылают квитанцию за отопление 1980 рублей. Звонила в ЖКУ и звонила УТиИС, писали и отдельно и по квартирам и коллективно», — написала пользователь с ником Марта Ли в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». В администрации города ответили, что дом признан аварийным и подлежит расселению. «Распоряжением администрации города многоквартирный дом по улице Садовой,9 признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, установлен до 31 декабря 2024 года. Расселение дома планируется в установленные сроки», — сказали в мэрии. И добавили, что жильцы могут обратиться в департамент муниципальной собственности с заявлением на предоставление квартиры из маневренного фонда. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала снизить долю аварийного жилья в ХМАО в два раза за 14 лет. Сейчас эта цифра составляет 6,7%. К 2036 году планируется достигнуть 3,3%, а к 2050 — 1%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийска признали многоквартирный дом аварийным и пообещали жителям, которые жалуются на плохое отопление, расселить их и предоставить временное жилье. Пост возмущения был опубликован в социальных сетях. «Хотя еще сильных морозов не было, но уже невозможно жить в доме. У меня муниципальная квартира, где прописаны два человека — один несовершеннолетний. Я не могу жить в квартире зимой. Приходится переезжать: снимать, либо ночевать у родителей. На полу температура 12 градусов, на высоте 1,5 метра 17 градусов. В такой температуре жить невозможно! Но каждый месяц мне присылают квитанцию за отопление 1980 рублей. Звонила в ЖКУ и звонила УТиИС, писали и отдельно и по квартирам и коллективно», — написала пользователь с ником Марта Ли в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». В администрации города ответили, что дом признан аварийным и подлежит расселению. «Распоряжением администрации города многоквартирный дом по улице Садовой,9 признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, установлен до 31 декабря 2024 года. Расселение дома планируется в установленные сроки», — сказали в мэрии. И добавили, что жильцы могут обратиться в департамент муниципальной собственности с заявлением на предоставление квартиры из маневренного фонда. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала снизить долю аварийного жилья в ХМАО в два раза за 14 лет. Сейчас эта цифра составляет 6,7%. К 2036 году планируется достигнуть 3,3%, а к 2050 — 1%.