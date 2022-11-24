В Госдуме заявили о необходимости проверки бомбоубежищ в РФ

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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война
Граждане смогут строить бомбоубежища на своих земельных участках, заявил Колунов Фото:
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В России нужно проверить все бомбоубежища. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Необходимо проверить все бомбоубежища в стране, все механизмы, системы защиты, какой бункер от чего защищает», — передает News.ru слова депутата. Он также добавил, что при необходимости системы нужно отремонтировать или модернизировать.

По словам Колунова, россияне смогут построить бомбоубежища на своих земельных участках. Несмотря на отсутствие механизма проверки личных убежищ, гражданам будет предложена добровольная проверка безопасности.

Ранее стало известно, что в подъездах Севастополя будут установлены указатели для быстрого доступа к бомбоубежищам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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В России нужно проверить все бомбоубежища. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. «Необходимо проверить все бомбоубежища в стране, все механизмы, системы защиты, какой бункер от чего защищает», — передает News.ru слова депутата. Он также добавил, что при необходимости системы нужно отремонтировать или модернизировать. По словам Колунова, россияне смогут построить бомбоубежища на своих земельных участках. Несмотря на отсутствие механизма проверки личных убежищ, гражданам будет предложена добровольная проверка безопасности. Ранее стало известно, что в подъездах Севастополя будут установлены указатели для быстрого доступа к бомбоубежищам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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