В домах Севастополя развесят указатели к бомбоубежищам

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В Севастополе на подъездах домов развесят указатели к бомбоубежищам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе в подъездах домов установят указатели для быстрого доступа в бомбоубежища. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«17 октября на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия. <…> Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума. Буду лично контролировать», — пояснил он.

Развожаев уже проверил состояние подъездов на нескольких адресах в Севастополе. На некоторых из них уже налажен свет, оборудованы сидячие места. Также необходимо сделать запасы воды. При необходимости в таких убежищах можно будет провести несколько часов. Также, говоря о навигации, губернатор уточнил, что исполнением этой задачи будут заниматься штаб «Мы вместе. Севастополь» и Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В настоящий момент в восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда. В том числе и в Севастополе. Ранее власти Крыма сообщили об отсутствии намерений вводить комендантский час, пишет интернет-газета «Взгляд». Также под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима.

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В Севастополе в подъездах домов установят указатели для быстрого доступа в бомбоубежища. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «17 октября на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия. <…> Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума. Буду лично контролировать», — пояснил он. Развожаев уже проверил состояние подъездов на нескольких адресах в Севастополе. На некоторых из них уже налажен свет, оборудованы сидячие места. Также необходимо сделать запасы воды. При необходимости в таких убежищах можно будет провести несколько часов. Также, говоря о навигации, губернатор уточнил, что исполнением этой задачи будут заниматься штаб «Мы вместе. Севастополь» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). В настоящий момент в восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда. В том числе и в Севастополе. Ранее власти Крыма сообщили об отсутствии намерений вводить комендантский час, пишет интернет-газета «Взгляд». Также под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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