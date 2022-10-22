В домах Севастополя развесят указатели к бомбоубежищам

22 октября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Севастополе на подъездах домов развесят указатели к бомбоубежищам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе в подъездах домов установят указатели для быстрого доступа в бомбоубежища. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «17 октября на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия. <…> Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума. Буду лично контролировать», — пояснил он. Развожаев уже проверил состояние подъездов на нескольких адресах в Севастополе. На некоторых из них уже налажен свет, оборудованы сидячие места. Также необходимо сделать запасы воды. При необходимости в таких убежищах можно будет провести несколько часов. Также, говоря о навигации, губернатор уточнил, что исполнением этой задачи будут заниматься штаб «Мы вместе. Севастополь» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). В настоящий момент в восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда. В том числе и в Севастополе. Ранее власти Крыма сообщили об отсутствии намерений вводить комендантский час, пишет интернет-газета «Взгляд». Также под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима.

В Севастополе в подъездах домов установят указатели для быстрого доступа в бомбоубежища. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «17 октября на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия. <…> Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума. Буду лично контролировать», — пояснил он. Развожаев уже проверил состояние подъездов на нескольких адресах в Севастополе. На некоторых из них уже налажен свет, оборудованы сидячие места. Также необходимо сделать запасы воды. При необходимости в таких убежищах можно будет провести несколько часов. Также, говоря о навигации, губернатор уточнил, что исполнением этой задачи будут заниматься штаб «Мы вместе. Севастополь» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). В настоящий момент в восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда. В том числе и в Севастополе. Ранее власти Крыма сообщили об отсутствии намерений вводить комендантский час, пишет интернет-газета «Взгляд». Также под охрану в Крыму возьмут еще десятки объектов инфраструктуры, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима.