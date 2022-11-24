В Минобороны отчитались о возвращении российских военнопленных

Освобожденным будет оказана медицинская помощь, заявили в ведомстве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. Об этом ведомство сообщило в ходе брифинга.
«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пленные будут доставлены в Москву с помощью самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заключили в министерстве.
Ранее сообщалось об обмене военнопленных в формате 50 на 50 между Россией и Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.