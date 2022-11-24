В Минобороны отчитались о возвращении российских военнопленных

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Освобожденным будет оказана медицинская помощь, заявили в ведомстве
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. Об этом ведомство сообщило в ходе брифинга.

«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пленные будут доставлены в Москву с помощью самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заключили в министерстве.

Ранее сообщалось об обмене военнопленных в формате 50 на 50 между Россией и Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Минобороны РФ отчиталось о возвращении на родину 50 российских военнопленных. Об этом ведомство сообщило в ходе брифинга. «24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пленные будут доставлены в Москву с помощью самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заключили в министерстве. Ранее сообщалось об обмене военнопленных в формате 50 на 50 между Россией и Украиной. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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