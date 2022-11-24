В Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ

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При стрельбе погибли два человека Фото:

В Крымске (город на юге РФ), возле ТЦ «Славянский», неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром „Славянский“ в Крымске», — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор.

Также известно, что погибли два человека. Сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Там уточнили, что информация о пострадавших уточняется.

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В Крымске (город на юге РФ), возле ТЦ «Славянский», неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. «Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром „Славянский“ в Крымске», — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор. Также известно, что погибли два человека. Сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Там уточнили, что информация о пострадавших уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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