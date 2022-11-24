В Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ

При стрельбе погибли два человека
В Крымске (город на юге РФ), возле ТЦ «Славянский», неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
«Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром „Славянский“ в Крымске», — говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор.
Также известно, что погибли два человека. Сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Там уточнили, что информация о пострадавших уточняется.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews