В Краснодарском крае увеличилось количество погибших при стрельбе. Видео

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, место проишествия, полиция
Среди жертв находится и  мужчина, устроивший стрельбу Фото:

Количество погибших во время стрельбы возле ТЦ «Славянский» в Крымске (город Краснодарского края) увеличилось до четырех человек. Среди жертв и сам начавший стрельбу.

«Четыре человека погибли в результате стрельбы из автомата в городе Крымске», — передает Пятый канал. Также уточняется, что среди погибших и сам стрелок.

В издании добавили, что инцидент произошел вследствие семейной драмы. Мужчина проиграл судебное разбирательство бывшей жене, после чего начал ее преследовать.

О стрельбе возле ТЦ «Славянский» стало известно 24 ноября. О случившемся сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

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Количество погибших во время стрельбы возле ТЦ «Славянский» в Крымске (город Краснодарского края) увеличилось до четырех человек. Среди жертв и сам начавший стрельбу. «Четыре человека погибли в результате стрельбы из автомата в городе Крымске», — передает Пятый канал. Также уточняется, что среди погибших и сам стрелок. В издании добавили, что инцидент произошел вследствие семейной драмы. Мужчина проиграл судебное разбирательство бывшей жене, после чего начал ее преследовать. О стрельбе возле ТЦ «Славянский» стало известно 24 ноября. О случившемся сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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