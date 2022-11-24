Среди жертв находится и мужчина, устроивший стрельбу
Количество погибших во время стрельбы возле ТЦ «Славянский» в Крымске (город Краснодарского края) увеличилось до четырех человек. Среди жертв и сам начавший стрельбу.
«Четыре человека погибли в результате стрельбы из автомата в городе Крымске», — передает Пятый канал. Также уточняется, что среди погибших и сам стрелок.
В издании добавили, что инцидент произошел вследствие семейной драмы. Мужчина проиграл судебное разбирательство бывшей жене, после чего начал ее преследовать.
О стрельбе возле ТЦ «Славянский» стало известно 24 ноября. О случившемся сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
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