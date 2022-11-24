24 ноября 2022
23 ноября 2022

Курганский автор песен для российских сериалов презентует новый альбом за границей

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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, сцена, маршал александр
Электронный исполнитель из Кургана, популярный у кинорежиссеров, выпустил новый альбом Фото:

Независимый электронный артист из Кургана Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невиди?мка») презентует новый альбом в Тбилиси. Сольный проект курганца называется MIMIKO.

«Во-первых, стала известна дата выхода нового альбома «Fatalista» на стримингах — 16 декабря премьера релиза на всех цифровых площадках. Во-вторых, презентовать альбом по полной я буду в Тбилиси — 10 декабря в крутом месте «Secret Place», — рассказал артист на своей официальной странице «ВКонтакте».

Ранее MIMIKO презентовал в Кургане свой дарк-инди альбом «СУПЕРСОЛЯР». В программе также прозвучали песни группы «Невиди?мка» (Дмитрий Конов один из ее создателей). «Невиди?мка» была популярна у кинорежиссеров, ее треки звучали в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв». С 2020 года курганец покинул группу и стал выступать сольно.

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Независимый электронный артист из Кургана Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невиди?мка») презентует новый альбом в Тбилиси. Сольный проект курганца называется MIMIKO. «Во-первых, стала известна дата выхода нового альбома «Fatalista» на стримингах — 16 декабря премьера релиза на всех цифровых площадках. Во-вторых, презентовать альбом по полной я буду в Тбилиси — 10 декабря в крутом месте «Secret Place», — рассказал артист на своей официальной странице «ВКонтакте». Ранее MIMIKO презентовал в Кургане свой дарк-инди альбом «СУПЕРСОЛЯР». В программе также прозвучали песни группы «Невиди?мка» (Дмитрий Конов один из ее создателей). «Невиди?мка» была популярна у кинорежиссеров, ее треки звучали в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв». С 2020 года курганец покинул группу и стал выступать сольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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