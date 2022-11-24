Постпред РФ обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности ЛГБТ

Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».
В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life.
Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.
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Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере». В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.