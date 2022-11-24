Постпред РФ обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности ЛГБТ 25 ноября 2022 в 06:59 Размер текста - 17 + В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере». В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life . Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей. Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере». В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям