24 ноября 2022

Постпред РФ обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности ЛГБТ

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря Фото:
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Чемпионат мира по футболу-2022

Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life.

Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.

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Некоторые западные государства пытаются привить Катару собственные ценности, что является проявлением тоталитаризма. Так считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. […] Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере». В Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отказались запрещать флаг ЛГБТ, передает телеканал 360. Запрет будет снят с 25 ноября, уточняет издание Life. Ранее в России запретили ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола россиянам грозит ответственность. Нарушителям закона будет грозить штраф до 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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