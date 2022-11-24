24 ноября 2022
23 ноября 2022

Нефтегазовая компания ЯНАО заплатила 43 млн за загрязнение природы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Нефтегазовая компания заплатил более 43 млн за загрязнение природы Фото:

После прокурорской проверки исполнения природоохранных требований «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возместил ущерб, нанесенный окружающей среде в размере более 43 миллионов рублей. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Природоохранный прокурор внес представление руководителю акционерного общества. По результатам его рассмотрения полностью возмещен вред, причиненный окружающей среде, в размере свыше 43 миллионов рублей», — сообщается в прокуратуре.

Отмечается, что в результате производственной деятельности и разгерметизации трубопроводов было загрязнено более 17 гектаров лесного участка нефтесодержащей жидкостью. Восстановление земель прокуратура держит на контроле.

Агентство направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что газовая компания заплатила более 13 миллионов рублей за неконтролируемый выброс газовой смеси. Природной среде был нанесен вред.

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После прокурорской проверки исполнения природоохранных требований «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» возместил ущерб, нанесенный окружающей среде в размере более 43 миллионов рублей. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Природоохранный прокурор внес представление руководителю акционерного общества. По результатам его рассмотрения полностью возмещен вред, причиненный окружающей среде, в размере свыше 43 миллионов рублей», — сообщается в прокуратуре. Отмечается, что в результате производственной деятельности и разгерметизации трубопроводов было загрязнено более 17 гектаров лесного участка нефтесодержащей жидкостью. Восстановление земель прокуратура держит на контроле. Агентство направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что газовая компания заплатила более 13 миллионов рублей за неконтролируемый выброс газовой смеси. Природной среде был нанесен вред.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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