24 ноября 2022

В аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Некоторые рейсы задержали на 4,5 часа Фото:

В аэропорту Челябинска имени Курчатова 25 ноября задержали вылет сразу нескольких рейсов. В воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прилетом самолетов.

«Самолеты некоторых авиакомпаний поздно прилетели в Челябинск. Соответственно, позднее вылетели обратно», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что не в курсе причин позднего прилета самолетов в Челябинск. Возможно, в аэропорту отправки возникли какие-то трудности. Для точного выяснения необходимо связываться с авиакомпаниями.

Все рейсы, вовремя прибывшие в Челябинск, вылетают согласно графику. Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение, аэропорт работает в штатном режиме.

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В аэропорту Челябинска имени Курчатова 25 ноября задержали вылет сразу нескольких рейсов. В воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прилетом самолетов. «Самолеты некоторых авиакомпаний поздно прилетели в Челябинск. Соответственно, позднее вылетели обратно», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что не в курсе причин позднего прилета самолетов в Челябинск. Возможно, в аэропорту отправки возникли какие-то трудности. Для точного выяснения необходимо связываться с авиакомпаниями. Все рейсы, вовремя прибывшие в Челябинск, вылетают согласно графику. Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение, аэропорт работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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