В аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

В аэропорту Челябинска имени Курчатова 25 ноября задержали вылет сразу нескольких рейсов. В воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прилетом самолетов.
«Самолеты некоторых авиакомпаний поздно прилетели в Челябинск. Соответственно, позднее вылетели обратно», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Там отметили, что не в курсе причин позднего прилета самолетов в Челябинск. Возможно, в аэропорту отправки возникли какие-то трудности. Для точного выяснения необходимо связываться с авиакомпаниями.
Все рейсы, вовремя прибывшие в Челябинск, вылетают согласно графику. Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение, аэропорт работает в штатном режиме.
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