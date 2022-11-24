В аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

Некоторые рейсы задержали на 4,5 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска имени Курчатова 25 ноября задержали вылет сразу нескольких рейсов. В воздушной гавани URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прилетом самолетов.

«Самолеты некоторых авиакомпаний поздно прилетели в Челябинск. Соответственно, позднее вылетели обратно», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что не в курсе причин позднего прилета самолетов в Челябинск. Возможно, в аэропорту отправки возникли какие-то трудности. Для точного выяснения необходимо связываться с авиакомпаниями.

Все рейсы, вовремя прибывшие в Челябинск, вылетают согласно графику. Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение, аэропорт работает в штатном режиме.