Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением из-за снегопадов

В отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области до конца 24 ноября и ночью 25 ноября продолжатся сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС.

«Днем 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов области ожидается сильный снег, местами очень сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы», — сообщили в областном гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в южных районах ожидаются отложения на провода, гололед и мокрый снег. На автомобильных дорогах присутствует, местами сильный, гололед.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. Из-за ухудшения погоды с утра 24 ноября перекрыто движение для большегрузов и пассажирского транспорта на трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией.