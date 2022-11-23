23 ноября 2022

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением из-за снегопадов

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
В отдельных районах ожидаются метели и снежные заносы Фото:

В Челябинской области до конца 24 ноября и ночью 25 ноября продолжатся сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС.

«Днем 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов области ожидается сильный снег, местами очень сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы», — сообщили в областном гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в южных районах ожидаются отложения на провода, гололед и мокрый снег. На автомобильных дорогах присутствует, местами сильный, гололед.

Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. Из-за ухудшения погоды с утра 24 ноября перекрыто движение для большегрузов и пассажирского транспорта на трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией.

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В Челябинской области до конца 24 ноября и ночью 25 ноября продолжатся сильные снегопады. Об этом URA.RU сообщили в областном ЦГМС. «Днем 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов области ожидается сильный снег, местами очень сильный. В отдельных районах метели и снежные заносы», — сообщили в областном гидрометцентре. Синоптики отметили, что в южных районах ожидаются отложения на провода, гололед и мокрый снег. На автомобильных дорогах присутствует, местами сильный, гололед. Ранее сообщалось, что Челябинскую область накроют снегопады. Из-за ухудшения погоды с утра 24 ноября перекрыто движение для большегрузов и пассажирского транспорта на трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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