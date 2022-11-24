Суда на воздушных подушках свяжут поселки ЯНАО с окружным центром

25 ноября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Стоимость билета на оба маршрута для взрослого 562 рубля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта ЯНАО. «В субботу 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке „Нептун-23“. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья», — сообщается на сайте. Рейсы Салехард — Катравож будут по средам, субботам и воскресеньям. Суда Салехард — Зеленый Яр будут курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для взрослого 562 рубля, ребенка — 282 рубля. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Дополнительную информацию о времени движения судов можно уточнить по указанным на сайте номерам телефонов. Ранее URA.RU сообщало, что зимники будут обустроены по новому стандарту. На зимних дорогах появится 9 новых контрольно-пропускных пунктов.

Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта ЯНАО. «В субботу 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке „Нептун-23“. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья», — сообщается на сайте. Рейсы Салехард — Катравож будут по средам, субботам и воскресеньям. Суда Салехард — Зеленый Яр будут курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для взрослого 562 рубля, ребенка — 282 рубля. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Дополнительную информацию о времени движения судов можно уточнить по указанным на сайте номерам телефонов. Ранее URA.RU сообщало, что зимники будут обустроены по новому стандарту. На зимних дорогах появится 9 новых контрольно-пропускных пунктов.