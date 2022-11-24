Суда на воздушных подушках свяжут поселки ЯНАО с окружным центром

Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта ЯНАО.
«В субботу 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке „Нептун-23“. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья», — сообщается на сайте.
Рейсы Салехард — Катравож будут по средам, субботам и воскресеньям. Суда Салехард — Зеленый Яр будут курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для взрослого 562 рубля, ребенка — 282 рубля. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Дополнительную информацию о времени движения судов можно уточнить по указанным на сайте номерам телефонов.
Ранее URA.RU сообщало, что зимники будут обустроены по новому стандарту. На зимних дорогах появится 9 новых контрольно-пропускных пунктов.
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