24 ноября 2022
23 ноября 2022

Суда на воздушных подушках свяжут поселки ЯНАО с окружным центром

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Стоимость билета на оба маршрута для взрослого 562 рубля Фото:

Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта ЯНАО.

«В субботу 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке „Нептун-23“. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья», — сообщается на сайте.

Рейсы Салехард — Катравож будут по средам, субботам и воскресеньям. Суда Салехард — Зеленый Яр будут курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для взрослого 562 рубля, ребенка — 282 рубля. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Дополнительную информацию о времени движения судов можно уточнить по указанным на сайте номерам телефонов.

Ранее URA.RU сообщало, что зимники будут обустроены по новому стандарту. На зимних дорогах появится 9 новых контрольно-пропускных пунктов.

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Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта ЯНАО. «В субботу 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке „Нептун-23“. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья», — сообщается на сайте. Рейсы Салехард — Катравож будут по средам, субботам и воскресеньям. Суда Салехард — Зеленый Яр будут курсировать по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для взрослого 562 рубля, ребенка — 282 рубля. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Дополнительную информацию о времени движения судов можно уточнить по указанным на сайте номерам телефонов. Ранее URA.RU сообщало, что зимники будут обустроены по новому стандарту. На зимних дорогах появится 9 новых контрольно-пропускных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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