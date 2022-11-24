Курганские полицейские сожгли вещественные доказательства

25 ноября 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские сожгли вещдоки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские из управления МВД по Курганской области сожгли наркотики, которые были вещественными доказательствами. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления. «Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецподразделения УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств. Ранее эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории региона», — указано в сообщении. Как сообщается на сайте управления МВД, полицейскими всего уничтожено 60 кг наркотиков, из которых: 3,3 кг синтетики, 44 кг гашиша, 10 кг каннабиса и больше одного кг героина. На территории Курганской области сотрудники МВД исполнили больше 70 судебных приговоров и больше 10 постановлений следственных органов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержан несовершеннолетний наркоторговец. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. У молодого курганца нашли сверток с веществом, в составе которого наркотическое средство.

Полицейские из управления МВД по Курганской области сожгли наркотики, которые были вещественными доказательствами. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления. «Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецподразделения УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств. Ранее эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории региона», — указано в сообщении. Как сообщается на сайте управления МВД, полицейскими всего уничтожено 60 кг наркотиков, из которых: 3,3 кг синтетики, 44 кг гашиша, 10 кг каннабиса и больше одного кг героина. На территории Курганской области сотрудники МВД исполнили больше 70 судебных приговоров и больше 10 постановлений следственных органов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержан несовершеннолетний наркоторговец. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. У молодого курганца нашли сверток с веществом, в составе которого наркотическое средство.