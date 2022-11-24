24 ноября 2022

Курганские полицейские сожгли вещественные доказательства

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , полиция, мвд россии, день города
Курганские полицейские сожгли вещдоки (архивное фото) Фото:

Полицейские из управления МВД по Курганской области сожгли наркотики, которые были вещественными доказательствами. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецподразделения УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств. Ранее эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории региона», — указано в сообщении.

Как сообщается на сайте управления МВД, полицейскими всего уничтожено 60 кг наркотиков, из которых: 3,3 кг синтетики, 44 кг гашиша, 10 кг каннабиса и больше одного кг героина. На территории Курганской области сотрудники МВД исполнили больше 70 судебных приговоров и больше 10 постановлений следственных органов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержан несовершеннолетний наркоторговец. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. У молодого курганца нашли сверток с веществом, в составе которого наркотическое средство.

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Полицейские из управления МВД по Курганской области сожгли наркотики, которые были вещественными доказательствами. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления. «Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецподразделения УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств. Ранее эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории региона», — указано в сообщении. Как сообщается на сайте управления МВД, полицейскими всего уничтожено 60 кг наркотиков, из которых: 3,3 кг синтетики, 44 кг гашиша, 10 кг каннабиса и больше одного кг героина. На территории Курганской области сотрудники МВД исполнили больше 70 судебных приговоров и больше 10 постановлений следственных органов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане задержан несовершеннолетний наркоторговец. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. У молодого курганца нашли сверток с веществом, в составе которого наркотическое средство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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