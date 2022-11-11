В Кургане задержан несовершеннолетний наркоторговец

Сейчас молодой курганец заключен под стражу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Правоохранители задержали молодого жителя Курганской области. Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«В ходе личного досмотра у задержанного был изъят сверток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство. По данным следствия, в дальнейшем указанное вещество он собирался сбыть неустановленному кругу лиц», — написано на сайте ведомства.

Юноше было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Он был заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который получил от друга из США посылку с наркотиками под видом конфет. Мужчину задержали сотрудники таможни.