В ЦВО объяснили происшествие с БТР под Екатеринбургом

25 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

В ЦВО уверили, что с бронетранспортерами все в порядке Фото: Анна Майорова © URA.RU Бронетранспортеры в Верхней Пышме (Свердловская область) не попали в аварию, как утверждали авторы видео, накануне появившегося в соцсетях. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), экипажи боевых машин остановились для того, чтобы проверить надежность буксировочного троса. «При проведении буксировки бронемашины на гибкой сцепке из-за ухудшающихся погодных условий экипажи бронетранспортеров были вынуждены остановиться у края проезжей части. Военнослужащие проверяли надежность закрепления троса», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦВО. Ранее агентство сообщало, что жители Верхней Пышмы рассказали, что на дороге якобы столкнулись два бронетранспортера. Очевидцы сняли стоящие на обочине бронемашины, утверждая, что у одной из них «течет горючка».

Бронетранспортеры в Верхней Пышме (Свердловская область) не попали в аварию, как утверждали авторы видео, накануне появившегося в соцсетях. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), экипажи боевых машин остановились для того, чтобы проверить надежность буксировочного троса. «При проведении буксировки бронемашины на гибкой сцепке из-за ухудшающихся погодных условий экипажи бронетранспортеров были вынуждены остановиться у края проезжей части. Военнослужащие проверяли надежность закрепления троса», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦВО. Ранее агентство сообщало, что жители Верхней Пышмы рассказали, что на дороге якобы столкнулись два бронетранспортера. Очевидцы сняли стоящие на обочине бронемашины, утверждая, что у одной из них «течет горючка».