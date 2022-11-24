В ЦВО объяснили происшествие с БТР под Екатеринбургом

Бронетранспортеры в Верхней Пышме (Свердловская область) не попали в аварию, как утверждали авторы видео, накануне появившегося в соцсетях. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), экипажи боевых машин остановились для того, чтобы проверить надежность буксировочного троса.
«При проведении буксировки бронемашины на гибкой сцепке из-за ухудшающихся погодных условий экипажи бронетранспортеров были вынуждены остановиться у края проезжей части. Военнослужащие проверяли надежность закрепления троса», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦВО.
Ранее агентство сообщало, что жители Верхней Пышмы рассказали, что на дороге якобы столкнулись два бронетранспортера. Очевидцы сняли стоящие на обочине бронемашины, утверждая, что у одной из них «течет горючка».
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