24 ноября 2022

В Свердловской области на дороге столкнулись два бронетранспортера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бтр, символ z
Очевидец снял на видео, стоящие на дороге два БТР Фото:

На одной из дорог обхода Верхней Пышмы (Свердловская область) были замечены два столкнувшихся друг с другом бронетранспортера. Об этом сообщил и прислал видео очевидец одной из социальных сетей.

«Обход Верхняя Пышма ДТП, два БТР врезались друг в друга. У одной из бронемашин течет горючка», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Свердловской области для получения комментария по происшествию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии с БТР на объездной дороге Екатеринбурга. Бронетранспортер столкнулся с легковой иномаркой, сильно повредив ее.

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На одной из дорог обхода Верхней Пышмы (Свердловская область) были замечены два столкнувшихся друг с другом бронетранспортера. Об этом сообщил и прислал видео очевидец одной из социальных сетей. «Обход Верхняя Пышма ДТП, два БТР врезались друг в друга. У одной из бронемашин течет горючка», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Свердловской области для получения комментария по происшествию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о происшествии с БТР на объездной дороге Екатеринбурга. Бронетранспортер столкнулся с легковой иномаркой, сильно повредив ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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