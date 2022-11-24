Очевидец снял на видео, стоящие на дороге два БТР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одной из дорог обхода Верхней Пышмы (Свердловская область) были замечены два столкнувшихся друг с другом бронетранспортера. Об этом сообщил и прислал видео очевидец одной из социальных сетей.

«Обход Верхняя Пышма ДТП, два БТР врезались друг в друга. У одной из бронемашин течет горючка», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Свердловской области для получения комментария по происшествию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии с БТР на объездной дороге Екатеринбурга. Бронетранспортер столкнулся с легковой иномаркой, сильно повредив ее.