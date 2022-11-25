Глава канцелярии президента Польши назвал Калининград скверным

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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, храм христа спасителя, калининград, площадь победы, стелла победа в великой отечественной войне
Польша строит заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградом, заявил Павел Шрот Фото:

Калининград — это скверное название, а не историческое. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью.

«Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда — это скверное, а не историческое название», — сказал Шрот в эфире Польского радио.

Отмечается, что Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Также в Польше посчитали, что это может повлиять на рост количества нелегалов из этого региона, которые намереваются попасть в Польшу.

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Калининград — это скверное название, а не историческое. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью. «Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда — это скверное, а не историческое название», — сказал Шрот в эфире Польского радио. Отмечается, что Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Также в Польше посчитали, что это может повлиять на рост количества нелегалов из этого региона, которые намереваются попасть в Польшу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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