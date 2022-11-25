Глава канцелярии президента Польши назвал Калининград скверным

25 ноября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Польша строит заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградом, заявил Павел Шрот Фото: Владимир Андреев © URA.RU Калининград — это скверное название, а не историческое. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью. «Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда — это скверное, а не историческое название», — сказал Шрот в эфире Польского радио. Отмечается, что Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Также в Польше посчитали, что это может повлиять на рост количества нелегалов из этого региона, которые намереваются попасть в Польшу.

Калининград — это скверное название, а не историческое. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, обсуждая недавно начавшееся строительство заграждения на границе Польши с Калининградской областью. «Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда — это скверное, а не историческое название», — сказал Шрот в эфире Польского радио. Отмечается, что Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Также в Польше посчитали, что это может повлиять на рост количества нелегалов из этого региона, которые намереваются попасть в Польшу.