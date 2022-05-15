В Калининграде ответили на агрессию со стороны Польши

Официальные лица Польши борются за статус «главного русофоба», чтобы гарантированно занять место во власти. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение бывшего замминистра обороны Польши Ромуальда Шереметьева «демилитаризовать и переименовать Калининград».
«Вам не все равно? Нам вот тут все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии (власти — ред.)», — сказал Алиханов в разговоре с URA.RU.
Ранее польский военный эксперт, экс-замминистра обороны, Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать» Калининград, чтобы «НАТО не сидело на пороховой бочке» после присоединения Швеции и Финляндии, передает «Ридус». Страны официально приняли решение подать заявку на членство в НАТО 15 мая.
Официальные лица Польши борются за статус «главного русофоба», чтобы гарантированно занять место во власти. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение бывшего замминистра обороны Польши Ромуальда Шереметьева «демилитаризовать и переименовать Калининград». «Вам не все равно? Нам вот тут все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии (власти — ред.)», — сказал Алиханов в разговоре с URA.RU. Ранее польский военный эксперт, экс-замминистра обороны, Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать» Калининград, чтобы «НАТО не сидело на пороховой бочке» после присоединения Швеции и Финляндии, передает «Ридус». Страны официально приняли решение подать заявку на членство в НАТО 15 мая.