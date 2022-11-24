В ХМАО после выходных придет потепление

В ХМАО после тридцатиградусных морозов на выходных придет потепление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО на выходных температура будет опускаться до минус -31 градуса днем, а ночью снижаться до -41 градуса. При этом в начале следующей недели придет потепление до 10 градусов ниже нуля. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«26 ноября местами изморозь. Температура ночью -31,-36 градусов, при прояснениях до -41 градуса, днем -21,-26 градусов, местами по восточной половине до -31 градуса. 27 ноября температура ночью -21,-26 градусов, при прояснениях до -35 градусов, днем -18,-23 градуса. 28 ноября температура днем -15,-20 градусов, местами по западной половине до -10 градусов», — сказано в прогнозе.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных температура днем составит от -24 до -21 градуса с похолоданием до -32 градусов ночью. С понедельника температура поднимется до -19 градусов и продолжит подниматься в течение недели. Ожидается преимущественно безоблачная погода без осадков. Небольшой ветер с порывами до 7 м/с.

В Сургуте после похолодания до -31 градуса в пятницу температура начнет повышаться и к понедельнику потеплеет до -15 градусов. На выходных ожидается похолодание до -32 градусов ночью. Будет переменная облачность без осадков. Порывы ветра до 10 м/с.

В Нижневартовске также произойдет потепление к началу следующей недели до -19 градусов. Перед этим, в выходные, средняя температура днем составит 30-23 градуса ниже нуля с похолоданием до -35 градусов ночью. Судя по прогнозу синоптиков осадков не будет. Ожидается ветер с порывами до 12 м/с.