Жена Зеленского заявила о готовности украинцев терпеть лишения ради членства в ЕС

25 ноября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Украинцы готовы терпеть различные лишения ради будущего вступления в ЕС, заявила Зеленская Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцы готовы терпеть отсутствие тепла, электричества и другие лишения ради будущего членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. «Украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — цитирует Зеленскую BBC Украина. Она добавила, что на Украине готовы терпеть все трудности для того, чтобы попасть в европейскую демократическую семью и быть там наравне со всеми. Ранее Зеленский своим решением об введении закона об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом в Киеве выразили уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз, передает RT. В ЕС приняли решение выделить украинским властям 18 млрд евро при условии успешного противоборства коррупции, сообщает телеканал 360.

Украинцы готовы терпеть отсутствие тепла, электричества и другие лишения ради будущего членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. «Украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — цитирует Зеленскую BBC Украина. Она добавила, что на Украине готовы терпеть все трудности для того, чтобы попасть в европейскую демократическую семью и быть там наравне со всеми. Ранее Зеленский своим решением об введении закона об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом в Киеве выразили уверенность, что Украина сможет завершить к концу 2024 года процесс вступления в Евросоюз, передает RT. В ЕС приняли решение выделить украинским властям 18 млрд евро при условии успешного противоборства коррупции, сообщает телеканал 360.