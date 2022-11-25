ВКС России уничтожили триста наемников в ДНР и на Купянском направлении

25 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

На Красно-Лиманском направлении было убито и ранено около 70 украинских военных, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космический силы России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» ВСУ в районах Северска и Славянска Донецкой Народной Республики и еще 200 в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого „иностранного легиона“, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщило ведомство. Сводка опубликована в telegram-канале министерства. Также сообщается об уничтожении около двухсот боевиков с помощью ударов ВКС на Купянском направлении. Ликвидировано до 30 украинских военных, три БМП и четыре бронеавтомобиля. На Красно-Лиманском направлении тактическая группа ВСУ была поражена огнем со стороны РФ. В Минобороны уточнили, что за сутки было убито и ранено около 70 украинских военных, а также несколько единиц боевой техники, а именно: один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. На Донецком направлении отражена контратака тактической группы ВСУ. Российскими силами уничтожено до 60 украинских бойцов, а также два танка и три боевых машины пехоты. Также на Южно-Донецком направлении, в ходе отражения украинской атаки, было более 50 украинских боевиков, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Воздушно-космический силы России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» ВСУ в районах Северска и Славянска Донецкой Народной Республики и еще 200 в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого „иностранного легиона“, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщило ведомство. Сводка опубликована в telegram-канале министерства. Также сообщается об уничтожении около двухсот боевиков с помощью ударов ВКС на Купянском направлении. Ликвидировано до 30 украинских военных, три БМП и четыре бронеавтомобиля. На Красно-Лиманском направлении тактическая группа ВСУ была поражена огнем со стороны РФ. В Минобороны уточнили, что за сутки было убито и ранено около 70 украинских военных, а также несколько единиц боевой техники, а именно: один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. На Донецком направлении отражена контратака тактической группы ВСУ. Российскими силами уничтожено до 60 украинских бойцов, а также два танка и три боевых машины пехоты. Также на Южно-Донецком направлении, в ходе отражения украинской атаки, было более 50 украинских боевиков, два бронеавтомобиля и два пикапа.