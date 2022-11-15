Роспотребнадзор ХМАО устроил проверку в бассейне, где едва не погиб ребенок

В Нижневартовске управление Роспотребнадзора проверяет качество воды в бассейне спортивного комплекса «Олимпия», где чуть не утонул 14-летний мальчик. Руководитель нижневартовского территориального ведомства Азат Галиуллин сообщил URA.RU, что направили пробы воды в лабораторию, чтобы исключить ее влияние на происшествие.
«Роспотребнадзор направил в лабораторию пробы качества воды из бассейна СК „Олимпия“. Исследования необходимы, чтобы исключить данный фактор как способствующий происшествию с ребенком», — прокомментировал корреспонденту агентства Галиуллин.
О результатах исследований в ведомстве сообщает дополнительно. «Если следственные органы сочтут это возможным», — добавил Галиуллин.
Ранее URA.RU сообщало о вмешательстве главы СК РФ Александра Бастрыкина в расследование уголовного дела, которое возбудили по факту инцидента в бассейне. Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия.
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