В Екатеринбурге судят экс-полицейского, угнавшего машину, которую должен был найти

25 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Полицейский подозревается в угоне и взятке Фото: Илья Московец © URA.RU Суд допросил свидетелей по делу экс-сотрудника уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу, подозреваемого во взятке, угоне машины и подделке документов. Предположительно, силовик угнал Toyota Camry, которую ему было поручено разыскать. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Проходил допрос свидетелей. Заседание перенесли на 13 января», — сообщили в пресс-службе суда. Дело рассматривают с июня. По данным источника URA.RU, биография полицейского связана с еще несколькими криминальными эпизодами. Экс-полицейский подозревается сразу по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. По версии следствия, в 2020 году силовик, работая в уголовном розыске, получил заявление об угоне Toyota Camry, которую нашел за несколько недель, но не стал возвращать владельцу, а поменял номера и документы на машину. Полицейский ездил на машине несколько месяцев, после чего его нашли и возбудили уголовное дело.

Суд допросил свидетелей по делу экс-сотрудника уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу, подозреваемого во взятке, угоне машины и подделке документов. Предположительно, силовик угнал Toyota Camry, которую ему было поручено разыскать. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Проходил допрос свидетелей. Заседание перенесли на 13 января», — сообщили в пресс-службе суда. Дело рассматривают с июня. По данным источника URA.RU, биография полицейского связана с еще несколькими криминальными эпизодами. Экс-полицейский подозревается сразу по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. По версии следствия, в 2020 году силовик, работая в уголовном розыске, получил заявление об угоне Toyota Camry, которую нашел за несколько недель, но не стал возвращать владельцу, а поменял номера и документы на машину. Полицейский ездил на машине несколько месяцев, после чего его нашли и возбудили уголовное дело.