В Тюмени продается элитный коттедж за 100 миллионов рублей

25 ноября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Трехэтажный коттедж в 1100 кв. м. продается в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. «Три спальных комнаты (все с гардеробными и санузлами) во всем доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация. Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Подсобные помещения в цокольном этаже. Спа-центр 200 кв. м., бассейн, джакузи на четыре человека, баня, хамам. Гараж на два авто», — говорится в объявлении. Дом построен из керамического кирпича. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом». Территория участка составляет 19 соток. Оборудована декоративным освещением. Ранее URA.RU сообщало о продаже коттеджа на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Его площадь составляет 472 кв. м. Территория участка — 38 соток.

В Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. «Три спальных комнаты (все с гардеробными и санузлами) во всем доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация. Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Подсобные помещения в цокольном этаже. Спа-центр 200 кв. м., бассейн, джакузи на четыре человека, баня, хамам. Гараж на два авто», — говорится в объявлении. Дом построен из керамического кирпича. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом». Территория участка составляет 19 соток. Оборудована декоративным освещением. Ранее URA.RU сообщало о продаже коттеджа на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Его площадь составляет 472 кв. м. Территория участка — 38 соток.