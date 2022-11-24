24 ноября 2022

В Тюмени продается элитный коттедж за 100 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Трехэтажный коттедж в 1100 кв. м. продается в Тюмени Фото:

В Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров.

«Три спальных комнаты (все с гардеробными и санузлами) во всем доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация. Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Подсобные помещения в цокольном этаже. Спа-центр 200 кв. м., бассейн, джакузи на четыре человека, баня, хамам. Гараж на два авто», — говорится в объявлении.

Дом построен из керамического кирпича. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом». Территория участка составляет 19 соток. Оборудована декоративным освещением.

Ранее URA.RU сообщало о продаже коттеджа на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Его площадь составляет 472 кв. м. Территория участка — 38 соток.

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В Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. «Три спальных комнаты (все с гардеробными и санузлами) во всем доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация. Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Подсобные помещения в цокольном этаже. Спа-центр 200 кв. м., бассейн, джакузи на четыре человека, баня, хамам. Гараж на два авто», — говорится в объявлении. Дом построен из керамического кирпича. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом». Территория участка составляет 19 соток. Оборудована декоративным освещением. Ранее URA.RU сообщало о продаже коттеджа на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Его площадь составляет 472 кв. м. Территория участка — 38 соток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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