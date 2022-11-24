В Тюмени продается элитный коттедж за 100 миллионов рублей

В Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров.
«Три спальных комнаты (все с гардеробными и санузлами) во всем доме приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация. Библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Подсобные помещения в цокольном этаже. Спа-центр 200 кв. м., бассейн, джакузи на четыре человека, баня, хамам. Гараж на два авто», — говорится в объявлении.
Дом построен из керамического кирпича. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом». Территория участка составляет 19 соток. Оборудована декоративным освещением.
Ранее URA.RU сообщало о продаже коттеджа на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Его площадь составляет 472 кв. м. Территория участка — 38 соток.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii