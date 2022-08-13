Площадь загородного дома 472 кв. м (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Тюменью в районе Боровский продается коттедж на берегу озера Андреевское за 110 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Продается загородный дом 472 м² с хорошим ремонтом, в современном классическом стиле, который находится в живописном месте на берегу озера Андреевское. Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи водоема на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома. Цена — 110 000 000 рублей. Район: Боровский», — говорится в объявлении.

Как указано в объявлении, территория земли составляет 38 соток. Есть различные насаждения: голубые ели, кедры, яблони и прочее. Также отельно стоит двухэтажный гостевой дом на 250 квадратных метров. Кроме того, имеется беседка на воде.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается коттедж со спа-центром за 100 млн рублей. В нем есть хамам, баня, джакузи и бассейн. Дом находится рядом с озером Цимлянское.